In U-Haft: Mann soll seine Ex-Freundin erschossen haben

Zweibrücken Ein Mann aus Zweibrücken soll seine Ex-Freundin erschossen haben: Wegen des Verdachts des Totschlags sitze er nun in Untersuchungshaft, teilten die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und das Polizeipräsidiums Westpfalz am Donnerstag mit.

Nach der mutmaßlichen Tat am vergangenen Sonntag habe der 48 Jahre alte Tatverdächtige am Montag selbst die Polizei angerufen - und versucht, die Tat wie Selbstmord aussehen zu lassen.

Der Mitteilung zufolge gab er an, er habe seine Ex-Freundin am Morgen tot auf der Couch in seinem Wohnzimmer gefunden. Sie habe eine Schusswaffe in der Hand gehabt. Und: Er vermutete, sie habe sich damit erschossen, teilte der den Polizisten demnach mit.