Verkehr In Sanierung von Autobahnnetz flossen 411 Millionen Euro

Montabaur · Rund 411 Millionen Euro sind dieses Jahr in die Modernisierung der Autobahnen in Rheinland-Pfalz, im Saarland sowie in den Regionen Südhessen und Rhein-Main geflossen. Rund die Hälfte sei in „den konstruktiven Ingenieurbau“, vor allem in den Erhalt und den Neubau von Brücken, investiert worden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes an der regionalen Niederlassung West in Montabaur am Freitag mit.

So seien 2023 wichtige Brückenbauwerke fertig geworden, etwa im August der Neubau der Schiersteiner Brücke der Autobahn 643 zwischen Wiesbaden und Mainz. Zudem ist der südliche Teil der neuen Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden Mitte Dezember für den Verkehr freigegeben worden. Es wurden auch mehr als 75 Streckenkilometer Fahrbahn saniert, rund 50 Kilometer davon seien von Grund auf erneuert worden. Bundesweit habe die Autobahn GmbH in den vergangenen zwölf Monaten sechs Milliarden Euro in den Erhalt und Ausbau der Bundesfernstraßen investiert.

