Wetter In Rheinland-Pfalz und Saarland bleibt es grau und windig

Mainz/Saarbrücken · Im Saarland und in Rheinland-Pfalz bleibt das Wetter weiterhin grau. In den nächsten Tagen gebe es Wolken und vereinzelt zögen schwache Schauer auf, teilte der Deutsche Wetterdienst am Dienstag in Offenbach mit.

07.11.2023 , 13:57 Uhr

Hinter einem im Sturm stehenden Windsack hat sich eine Wolkenlücke gebildet. Foto: Thomas Warnack/dpa

Vor allem in den höheren Lagen sind starke Windböen zu erwarten. Die Temperaturen liegen demnach bei mäßigem Wind zwischen acht und zwölf Grad. Am Mittwoch soll es nach den Angaben zunächst wechselnd bewölkt sein, ab dem Mittag sind örtlich einzelne Schauer möglich. Am Abend werden aus Nordwesten die Wolken dichter, im Westerwald fällt erster Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen neun und zwölf Grad, in Hochlagen sieben bis neun Grad. Dazu weht ein mäßiger, zeitweise auch frischer Wind aus Südwest. © dpa-infocom, dpa:231107-99-855952/2

(dpa)