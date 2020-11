Pandemie-Entwicklung : 580 neue Corona-Infektionen und zwei Todesfälle

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Sonntag 580 neue Corona-Infektionen erfasst. Damit wurden seit Beginn der Pandemie vor neun Monaten insgesamt 43 590 Infektionen (Stand 11.10 Uhr) registriert, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Binnen eines Tages wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Damit starben insgesamt 517 Menschen mit oder an dem Coronavirus. Aktuell sind nach Angaben der Behörden 16 550 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Als genesen gelten rein rechnerisch 26 523.

Die höchste Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, meldete erneut Speyer mit 265, gefolgt vom Kreis Alzey-Worms (186,6) und der Landeshauptstadt (184,4). Am niedrigsten war die Inzidenz im Kreis Bernkastel-Wittlich mit 52,5. Landesweit lag die 7-Tages-Inzidenz bei 117.