Bündnis „Soziales Wohnen“ In Rheinland-Pfalz fehlen rund 28.000 Sozialwohnungen

In Rheinland-Pfalz haben 2022 rund 28.000 Sozialwohnungen gefehlt. Das geht aus einer Berechnung hervor, die das Bündnis „Soziales Wohnen“ am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Demnach gab es im Bundesland rund 39.000 Sozialwohnungen. Benötigt wurden laut den Berechnungen in Rheinland-Pfalz aber 67.500.