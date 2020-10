In Planung: Ausnahmen von Quarantäneregeln in Grenzregionen

Mainz Die als Corona-Risikogebiete eingestuften Länder Belgien und Luxemburg grenzen an Rheinland-Pfalz. Den Alltag der Menschen, die direkt an den Grenzen leben, soll dies aber nicht auf den Kopf stellen.

In den Grenzgebieten von Rheinland-Pfalz soll es - wie im Saarland - nach Einführung der bundesweiten Quarantäneregeln Ausnahmen geben. „Grenzpendler“ dürften sich auch dann ein paar Stunden in dem als Risikogebiet eingestuften Nachbarland aufhalten, kündigte die Staatskanzlei in Mainz am Donnerstag. Dies gelte nach den Worten von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auch, wenn sie einkaufen gehen wollen. Einzelheiten der Ausnahmeregelungen würden noch geprüft.