In Mainz und Umgebung entstehen viele neue Wohnungen

Mainz Beliebtes Ballungsgebiet: Die Landeshauptstadt Mainz und ihre Umgebung sind beim Bau neuer Wohnhäuser in Rheinland-Pfalz führend. Die höchste Zahl von Baufertigstellungen bei den Landkreisen verbuchte 2018 der Kreis Mainz-Bingen mit der Schaffung von 1500 neuen Wohnungen, wie die Investitions- und Strukturbank (ISB) Rheinland-Pfalz mitteilte.

Über die regionalen Wohnungsmärkte, die Wohnungsbaupolitik des Landes und die Wohnraumförderung informieren am (heutigen) Montag (11.00 Uhr) in Mainz Bauministerin Doris Ahnen (SPD), der Präsident des Statistischen Landesamtes, Marcel Hürter, und ISB-Vorstandssprecher Ulrich Dexheimer.

Den stärksten Anstieg der Mieten bei den kreisfreien Städten gab es in der ersten Jahreshälfte 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum laut der ISB in der Industriestadt Ludwigshafen. Bei den Landkreisen stand der Kreis Bad Dürkheim in der Pfalz an der Spitze. Die günstigsten Eigentumswohnungen waren nach Angaben der Förderbank in Pirmasens und im Kreis Birkenfeld zu haben.