Expertenansicht In Luxemburg deutet sich Koalition der CSV mit Liberalen an

Nach der Parlamentswahl in Luxemburg zeichnet sich nach Ansicht eines Politikexperten eine Koalition der konservativen Christlich-Sozialen Volkspartei (CSV) mit den Liberalen (Demokratische Partei/DP) ab. „Man muss klar sehen: Die inhaltlichen Schnittpunkte sind da am größten“, sagte Politikwissenschaftler Lasse Cronqvist an der Universität Trier am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Gerade bei der Wirtschaftspolitik seien die beiden Parteien näher beieinander. Das mögliche Zweierbündnis käme im Parlament auf 35 von 60 Sitzen.