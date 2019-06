In einem Haus in Neunkirchen brennt es zum vierten Mal

Neunkirchen Zum vierten Mal innerhalb weniger Monate hat es im saarländischen Neunkirchen im selben Mehrfamilienhaus gebrannt. Verletzt wurde auch in der Nacht zum Samstag niemand, wie die Polizei mitteilte. Laut Freiwilliger Feuerwehr wurden Bewohner des Hauses nach draußen gebracht.

Die betroffene Wohnung stehe leer. Die ersten Brände in dem Haus seien im Februar und zwei Mal im März gewesen, im Februar sogar in der Wohnung, in der es jetzt wieder ein Feuer gab. Ein Sprecher der Polizei sagte, es werde noch zu allen vier Bränden ermittelt.