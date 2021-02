In der kleinsten Gemeinde ist die Wahlbeteiligung hoch

Dierfeld Dierfeld ist die kleinste Gemeinde in Rheinland-Pfalz. Wenn zehn Einwohner ihre Stimme abgeben, liegt die Wahlbeteiligung bei 100 Prozent. Und das kommt regelmäßig vor, sagt der Bürgermeister.

Dierfeld im Kreis Bernkastel-Wittlich ist mit zehn Einwohnern nicht nur die kleinste Gemeinde in Rheinland-Pfalz. In der Mini-Kommune liegt zudem die Wahlbeteiligung ganz besonders hoch: „Wir haben meistens um die 90 Prozent und oft sogar auch 100 Prozent“, sagte Ortsbürgermeister Roderich von Greve-Dierfeld (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. Zu der Gemeinde mit großen Hofgut und Gartenbaubetrieb gehören 14 Hektar Gemeindewald plus 180 Hektar Privatwald mit Schmuckgrün- und Gehölzkulturen.

Zur Landtagswahl am 14. März hat sich Dierfeld mit der nahegelegenen kleinen Stadt Manderscheid zu einem Stimmbezirk zusammengetan. „Das ist für uns einfacher“, sagte von Greve-Dierfeld (40). Die Dierfelder könnten am Tag der Wahl zur Stimmabgabe an der Urne zum Kurhaus nach Manderscheid fahren. „Ich vermute, dass aber viele Briefwahl machen werden“, sagte der Ortsbürgermeister, der am dem Tag als Wahlhelfer vor Ort ist. Alle zehn Einwohner seien wahlberechtigt.