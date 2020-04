Seit Mitte März etwa 230 Anzeigen pro Woche : In Corona-Zeiten mehr Anzeigen über Onlinewache im Saarland

In Corona-Zeiten mehr Anzeigen über Onlinewache im Saarland

Eine Frau hat in ihrer Wohnung die Internetseite „Onlinewache“ der Polizei des Saarlands aufgerufen. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild.

Saarbrücken In der Corona-Krise gehen bei der Polizei im Saarland mehr Anzeigen über die Onlinewache ein.

Seit Mitte März seien über die Plattform rund 230 Anzeigen pro Woche erstattet worden, teilte das Landespolizeipräsidium am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In den Wochen zuvor waren es im Schnitt jeweils rund 70 Anzeigen gewesen. Es werde derzeit festgestellt, dass die Bürger „regen Gebrauch von der Onlinewache machen und so das Risiko für sich und andere verringern“, sagte ein Sprecher.