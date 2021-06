Impfzertifikate-Ausgabe unterbrochen: Technische Probleme

Mainz Die Ausgabe digitaler Impfzertifikate ist am Dienstag wegen technischer Probleme auf der Bundesplattform auch in Rheinland-Pfalz ins Stocken geraten. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums sagte, waren die Impfzentren zeitweise betroffen.

Apotheken in Rheinland-Pfalz hatten am Montag mit der Ausstellung digitaler Impfzertifikate begonnen, die Impfzentren sollen im Laufe der Woche folgen. Wie Schreiber mitteilte, hatte der Start bei den Apotheken „erstaunlich reibungslos“ funktioniert, obwohl die Nachfrage hoch war. Daher wurde auch am Dienstag nicht von einem längerfristigen Ausfall ausgegangen. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Mainz sagte, dauerten die technischen Probleme am Dienstag vier Stunden an.