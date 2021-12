Impfzentrum in Mainz reaktiviert: Standby-Zentren aktiv

Ein Hausarzt impft einen Jugendlichen in seiner Praxis. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Mainz In Mainz ist das Impfzentrum reaktiviert worden. Damit seien alle neun Impfzentren, die das Land Ende September in den Standby-Betrieb versetzt hatte, wieder in Betrieb, teilte am Mittwoch das Gesundheitsministerium mit.

Einstmals waren im Land insgesamt 32 Impfzentren in Betrieb gewesen. Impfen bleibe der Schlüssel aus der Pandemie, erklärte der Impfkoordinator des Landes, Daniel Stich (SPD). Er erwarte, dass die Impfbereitschaft angesichts der anstehenden weiteren Verschärfungen für Ungeimpfte steigen werde.

Das Impfangebot der neun Impfzentren und der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Rheinland-Pfalz wird nach Ministeriumsangaben ergänzt durch zwölf Impfbusse, die im Land unterwegs sind. Hinzu kommen 21 Impfstellen an Krankenhausstandorten sowie zahlreiche Impfstellen in den Kommunen im Land.