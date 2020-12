Impfzentren öffnen schon am 7. Januar

Mainz Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz öffnen bereits am 7. Januar (Donnerstag) und damit vier Tage früher als zuletzt angekündigt. Termine können Menschen, die nach den Vorgaben des Bundes zur Gruppe der ersten Priorität gehören, ab dem 4. Januar (Montag) vereinbaren.

Das kündigten Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und Landesimpfkoordinator Alexander Wilhelm (beide SPD) am Mittwoch in Mainz an.