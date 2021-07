Impfzentren öffnen für alle: Ende September ist Schluss

Mainz Die 32 rheinland-pfälzischen Impfzentren öffnen von diesem Mittwoch an für alle. Zunächst werde es ein Ampelsystem mit freien Terminen geben, bei dem die Menschen auch in einem Impfzentrum einen Termin bekommen könnten, das nicht in ihrem Wohnort liege, kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz an.

Von 1. August an seien Impfungen ohne Termin in den Zentren möglich, es reiche dann der Personalausweis.

Es gebe jetzt genügend Impfstoff, erläuterte Hoch die neue Strategie. Bis Ende Juli könne allen, die noch im Wartepool registriert seien, ein Angebot gemacht werden.

Ende September sollen die Impfzentren schließen, aber 9 der 32 Einrichtungen zunächst im Stand-by-Betrieb bleiben. Statt in den Impfzentren werde es dann vor allem niedrigschwellige Impfangebote vor Ort geben - mit Bussen, in Jobcentern, bei Tafeln, in bestimmten Stadtteilen und möglicherweise auch in Schulen.