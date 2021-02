Impfungen mit Astrazeneca ab Rosenmontag

Eine Spritze mit dem Impfstoff von AstraZeneca. Foto: Kay Nietfeld/dpa-pool/dpa/Symbolbild

Mainz Die Corona-Schutzimpfungen mit dem dritten in der Europäischen Union zugelassenen Präparat von Astrazeneca sollen in Rheinland-Pfalz am Rosenmontag (15. Februar) beginnen. Am vergangenen Montag seien 16 800 Dosen geliefert worden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Angekündigt sind laut Lieferplan des Bundes für den 12. Februar 19 200 Dosen, für den 19. Februar 50 400 Dosen und für den 2. März 72 000 Dosen.“ Die zweite Impfung werde bei diesem Vakzin erst nach zehn Wochen fällig.

Die Erstimpfungen mit dem Präparat von Biontech/Pfizer gehen ab 17. Februar in den Impfzentren nach rund dreiwöchiger Pause wegen Lieferengpässen weiter. Vorrang haben alle Rheinland-Pfälzer ab 80 Jahren.

Rund 22 000 Menschen der Gruppe der höchsten Priorität sollen vom 15. Februar an mit Astrazeneca geimpft werden. Sie haben sich laut Ministerium bereits im Terminpool für die Impfzentren gemeldet. Für die Impfung mit dem Vakzin kommen nur Menschen unter 65 Jahren infrage und mit einer beruflichen Indikation, also etwa Mitarbeiter von Rettungsdiensten, Altenheimen oder Intensivstationen in den Krankenhäusern. Noch im Februar sollen auch rund 10 000 Krankenhaus-Mitarbeiter ein Impfangebot bekommen.

Die Krankenhäuser können dem Ministerium zufolge derzeit melden, wie viel Impfstoff sie für diese Gruppe brauchen. Vom 1. März an werde dann allen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten inklusive der Corona-Praxen sowie allen Zahnärztinnen und Zahnärzten die Impfung ermöglicht. Den Impfstoff bekommen vorerst nur Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, weil Daten zur Wirkung bei Älteren fehlen.

Von Biontech/Pfizer seien an vergangenen Montag 35 100 Dosen geliefert worden, am 15/16. und 22./23. Februar sollen jeweils 40 950 folgen, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsressorts. Angesichts der Impfstoffknappheit können sich die Menschen nicht aussuchen, mit welchem Präparat sie geimpft werden.