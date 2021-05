Impfungen in Prio-Gruppe 1 und 2 noch nicht abgeschlossen

Mainz Immer wieder gibt es Klagen über vorgezogene Impf-Priorisierungen. Das sind Ausnahmen, betont die Landesregierung - und legt Zahlen vor. Jetzt darf mit Moderna-Reserven gegen Corona geimpft werden.

Die Corona-Schutzimpfungen der Rheinland-Pfälzer in den Prio-Gruppen 1 und 2 sind noch immer nicht abgeschlossen. „Allein in den vergangenen zwei Wochen haben sich 140 000 Menschen dieser Gruppen registriert“, sagte die scheidende Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz. Derzeit seien noch fast 1400 Menschen aus Gruppe 1 und etwa 134 000 aus Gruppe 2 im Wartepool der Impfzentren.