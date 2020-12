Impfungen für 36 Heimbewohner und 25 Mitarbeiter geplant

Mainz Das Mainzer Unternehmen Biontech hat in Rekordzeit einen Corona-Impfstoff entwickelt. Zehn Monate nach dem ersten Corona-Fall in Rheinland-Pfalz wird er nun erstmals gespritzt. Zuerst bekommen ihn Menschen in Alten- und Pflegeheimen.

Der Auftakt der Corona-Schutzimpfungen in Rheinland-Pfalz ist an diesem Sonntag in einem Koblenzer Senioren- und Pflegeheim geplant. Insgesamt sollten nach Angaben der Landesregierung am ersten Tag von 10.00 Uhr an 61 Menschen geimpft werden - 36 Bewohner und 25 Mitarbeiter. Der Impfstoff war am Samstagabend in dem Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege eingetroffen. Es hat insgesamt 111 Plätze. Das Vakzin wurde über Nacht gelagert. Erste Impfkandidatin in dem Bundesland soll eine 91-Jährige sein.