Impftermine für über 70-Jährige: Entspannung in Altenheimen

Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Foto: Thomas Frey/dpa

Mainz Die rund 360 000 Rheinland-Pfälzer im Alter zwischen 70 und 79 Jahren können voraussichtlich von Mitte März an Termine für die Corona-Schutzimpfung vereinbaren. Zunächst seien aber noch die rund 110 000 im Impfpool registrierten über 80-Jährigen an der Reihe, sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz.

In den 474 Alten- und Pflegeheimen des Landes habe sich die Infektionslage aufgrund der „Kombination aus Impfungen und Testungen“ deutlich entspannt. „Die Infektionszahlen sind rapide gesunken.“ Für Lockerungen der Besucherregelungen sei es aber - auch mit Blick auf die Virusvarianten - noch zu früh. Aktuell sei nur noch von 265 infizierten Bewohnern in 66 Einrichtungen auszugehen, vor dem Impfstart im Dezember seien 2000 Bewohner infiziert gewesen.

Die über 80-Jährigen sollen bis spätestens Mitte März per Post verbindliche Termine für eines der inzwischen 32 Impfzentren im Land bekommen. Die Erstimpfungen dieser Gruppe sollten am 3. April abgeschlossen sein.

In den Alten- und Pflegeheimen sollten noch in dieser Woche die Zweitimpfungen abgeschlossen werden - für rund 80 Prozent der Bewohner. Eine zweite Runde der Impfaktion für die übrigen Bewohner und Mitarbeiter schließe sich an. Am Montag beginne auch das bundesweite Pilotprojekt für die rund 20 000 über 80 Jahre alten bettlägerigen und nicht mobilen Menschen.

Die rund 58 000 Beschäftigten von Kindertagesstätten sowie Grund- und Förderschulen können von diesem Samstag an Termine in den Impfzentren vereinbaren. Ärzte, Zahnärzte und Beschäftigte in Corona-Praxen sind ab Montag an der Reihe. Polizisten und Justizvollzugsbedienstete werden seit Donnerstag geimpft.