Impfstofflieferung fällt in der ersten Woche 2021 aus

Eine Dosis des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer steht in einem Impfzentrum. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mainz Die geplante Lieferung des Corona-Impfstoffs in der ersten Januarwoche 2021 fällt in Rheinland-Pfalz aus. Die angekündigten rund 34 000 Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer seien ersatzlos gestrichen worden, berichtete Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Mittwoch in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Gründe dafür habe das Bundesgesundheitsministerium noch nicht genannt. Am 11. Januar werde mit der nächsten Lieferung in Höhe von 34 000 Dosen gerechnet. Bisher seien rund 68 000 Dosen eingetroffen.