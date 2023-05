Pharma Impfstoffhersteller Biontech legt Quartalszahlen vor

Im Fokus steht bei Biontech die Entwicklung neuer Produkte, unter anderem von Therapien gegen Krebs. Für Onkologie-Produkte möchte Biontech in diesem und im kommenden Jahr Vertriebsstrukturen aufbauen. Wie das Geschäftsjahr 2023 angelaufen ist, werden die Eckdaten zum ersten Quartal zeigen, die das Unternehmen von Mitbegründer Ugur Sahin an diesem Montag präsentieren will.