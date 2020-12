Impfstoffdosen im Saarland an Pflegeheim ausgeliefert

Saarbrücken Zum bundesweiten Start der Corona-Schutzimpfungen am Sonntag sind auch im Saarland die ersten Dosen an eine Pflegeeinrichtung ausgeliefert worden. In einem Altenheim in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) brachten Mitarbeiter eines mobilen Impfteams das Vakzin in einem Spezialbehälter zu den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Impfstoff sollte zudem zu drei weiteren Heimen gebracht werden.