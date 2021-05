Impfstoff bleibt knapp: Sonderaktion bei hohen Inzidenzen

Mainz Disziplin, Corona-Tests und Impffortschritt: Gesundheitsminister Hoch setzt auf einen schönen Sommer für alle. Allerdings rechnet er auch bis weit in die Sommerferien mit zu wenig Impfstoff.

Die Coronaschutz-Impfungen in Rheinland-Pfalz nehmen an Fahrt auf. „Wir werden aber noch bis weit in die Sommerferien hinein mehr Impfwillige als Impfstoff haben“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Freitag in Mainz. Bis zum Ende des Sommers werde aber jedem Bürger, auch Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren, aller Voraussicht nach ein Impfangebot gemacht werden können.