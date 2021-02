Impfkapazität kann an Liefermenge angepasst werden

Mainz Bis zu 20 000 Rheinland-Pfälzer können pro Tag geimpft werden, wenn erst einmal genug Vakzin dafür zur Verfügung steht. Die Voraussetzungen für einen Ausbau der Impfaktion sind geschaffen.

Rheinland-Pfalz kann nach Angaben des Gesundheitsministeriums seine Corona-Impfkapazitäten steigern, wenn in Zukunft mehr Impfstoff geliefert wird. Die Berechnungen für die Impfkapazität gingen zu Beginn der Impfaktion für 31 Impfzentren mit 36 Impfstraßen im Einschichtbetrieb von 7200 Impfungen pro Tag aus, wie das Ministerium der Deutschen-Presse-Agentur mitteilte. Diese Zahl sei aber beispielsweise durch zusätzliche Impfstraßen oder einen Mehrschicht-Betrieb bei einer ausreichend vorliegenden Menge an Impfstoff steigerbar.

Dazu kommen die Impfungen, die durch die mobilen Teams und in den Krankenhäusern vorgenommen werden. „Wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, können in Rheinland-Pfalz in einem nächsten Ausbauschritt mehr als 20 000 Dosen Impfstoff täglich verimpft werden“, erklärte das Ministerium.