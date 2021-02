Corona-Lage in Lothringen : Metz will an einem Wochenende bis zu 2000 Senioren impfen

Mehr testen und mehr impfen: Damit will das Département Moselle der Virusverbreitung entgegenwirken. Noch bleibt aber die Inzidenz im Grenzgebiet hoch.

An diesem Wochenende soll in Metz ein provisorisches Impfzentrum aufgebaut werden, in dem an den zwei Tagen bis zu 2000 Menschen über 75 Jahren gegen das Coronavirus geimpft werden. Das hat der Präfekt des Département Moselle, Laurent Touvet, am Dienstag vor Journalisten angekündigt. Details wolle er heute mit dem Metzer Bürgermeister François Grosdidier besprechen. Möglich sei dies durch die zusätzlichen Impfdosen, die von Paris ins Grenzgebiet zugewiesen wurden. Außerdem werden in Moselle immer mehr Menschen getestet, um so schnell wie möglich die Infektionsketten zu durchbrechen. „Allein in den vergangenen sieben Tagen wurden 66 000 Tests durchgeführt. Das sind sechs Prozent unserer Bevölkerung – und das in nur einer Woche“, sagte Touvet. Aufgrund des hohen Anteils an Virusmutationen sind auch die Quarantäneregelungen im Département Moselle strenger als im Rest des Landes. Zurzeit sind laut Lamia Himer von der regionalen Gesundheitsbehörde ARS rund 55 Prozent der positiven Fälle auf die südafrikanische Variante zurückzuführen. 20 Prozent der positiven Tests entsprächen der englischen Virusmutation und 25 Prozent der ursprünglichen Covid-19-Form. Deshalb behandeln die Behörden jeden positiven Test grundsätzlich als die südafrikanische Variante – und das solange bis die Ergebnisse der Sequenzierung vorliegen und dies gegebenenfalls ausgeschlossen werden kann. Für Erkrankte mit einer Virusmutation dauert die Quarantäne in Frankreich zehn statt sieben Tage bei der ursprünglichen Form von Sars-Cov-2.