Impfgegner versenden gefälschte Schreiben zur Corona-Impfung

Mainz Das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) warnt vor gefälschten Terminvergaben für anstehende Corona-Impfungen. Unbekannte hätten mehrere solcher täuschend echt wirkenden Schreiben im Rhein-Pfalz-Kreis versendet, teilte das LKA am Mittwoch mit.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass solche gefälschten Briefe mit einem angeblichen Impftermin auch in anderen Landkreisen im Umlauf seien. Die Polizei bittet Empfänger, sich zu melden. In Rheinland-Pfalz beginnen am Sonntag die ersten Corona-Impfungen in ausgewählten Senioreneinrichtungen.