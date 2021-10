Impfbusse auf Tour: Bislang über 58.000 Menschen geimpft

Ein medizinischer Mitarbeiter impft eine Frau gegen Corona. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Mainz Im Rahmen der Impfbus-Tour in Rheinland-Pfalz sind bislang über 58.000 Menschen gegen das Corona-Virus geimpft worden. Das sei ein Schnitt von etwa 1000 Menschen täglich, teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mit.

Die sechs Impfbusse der Landesregierung sind seit Anfang August im ganzen Land unterwegs. In der zweiten Oktoberhälfte fahren sie Sportvereine an, zudem machen sie Halt an den Hochschulen. „Im November wird weiter geimpft, nach dem bekannten Prinzip: hingehen, ausweisen und Schutzimpfung erhalten“, sagte der Gesundheitsstaatssekretär Denis Alt (SPD).