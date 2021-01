Impfbereitschaft steigt: Jeder Zehnte hat weniger Einkommen

Mainz Eine steigende Impfbereitschaft gegen das Coronavirus und Nachholbedarf bei der Einhaltung der eigentlich akzeptierten Abstands- und Hygiene-Regeln: Das sind zwei Zwischenergebnisse aus einer großangelegten Pandemie-Studie der Mainzer Universität, die deren Leiter Professor Philipp Wild am Freitag in Mainz vorgestellt hat.

Die Impfbereitschaft hat danach in den vergangenen vier Monaten deutlich zugenommen - auf etwa 85 Prozent. Beim Abstand gaben 47,5 Prozent an, diesen fast immer einzuhalten - beim Tragen des Mund-Nasen-Schutzes 90,7 Prozent.

Die Ergebnisse basieren auf Antworten und Daten von bis zu 5466 Menschen im Alter von 44 bis 84 Jahren. Seit Oktober 2020 untersuchen Forscherteams der Uni-Medizin in einer der größten Bevölkerungsstudien in Deutschland, wie sich die Corona-Pandemie und die ergriffenen Maßnahmen auf die Gesundheit von rund 10 000 Menschen in Rheinhessen auswirken.