Impfaktion für Studenten nun auch für Ältere möglich

Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen". Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Symbolbild

Mainz Die Impfaktion mit rund 30.000 Dosen Biontech für Azubis und Studierende an sechs Hochschulen in Rheinland-Pfalz hat weniger Menschen angezogen als zunächst erwartet. Daher sei die Altersbegrenzung nach oben geöffnet worden, ursprünglich war sie auf 18 bis 27 Jahre begrenzt, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte.

„Aufgrund der Pandemie und dem überwiegenden Online-Betrieb der Hochschule befindet sich eine deutlich geringere Anzahl an Studentinnen und Studenten am Studienort“, lautet eine Erklärung dafür, dass noch Impfdosen zur Verfügung stehen.

Die Sonderimpfaktion an den Hochschulen in Mainz, Koblenz, Trier, Kaiserslautern, Landau und Ludwigshafen geht noch bis Mittwoch. „Wir sind mit der Resonanz auf die Impfaktion grundsätzlich zufrieden“, heißt es im Ministerium. Die Aktion zeige aber auch, „dass wir jetzt in eine Phase des Impfens kommen, in der wir noch mehr niedrigschwellige und unkomplizierte Impfangebote brauchen“.

Am Starttag vor einer Woche wurden rund 2000 Spritzen an den sechs Standorten gesetzt und es gab lange Schlangen. Am Donnerstag und Freitag waren es noch rund 1500 Impfungen pro Tag. „Die Bilanz am Wochenende liegt bei rund 1000 Impfungen am Tag, allerdings wurde hier nur an vier Standorten geimpft.“ Koblenz und Trier hatten an den beiden Tagen keine Impfungen angeboten.