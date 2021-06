Impf-Priorisierung endet: Start auch für Betriebsärzte

Mainz Mit Beginn der neuen Woche hebt Rheinland-Pfalz die bisher geltende Priorisierung bei den Corona-Schutzimpfungen auf. Das bedeutet, dass sich alle, die wollen, ab (dem heutigen) Montag für eine Impfung anmelden können.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) erhalten die Haus-, Betriebs- und niedergelassenen Ärzte im Juni zwei Drittel der rund 1,5 Millionen Impfstoffdosen, die für das Bundesland vorgesehen sind. Die Impfzentren erhalten das restliche Drittel. Hoch rät deshalb Impfwilligen, es mit ihrer Registrierung besser bei einem Hausarzt zu versuchen als in einem der Impfzentren.

Rund 20 Prozent der Rheinland-Pfälzer hatten in der vergangenen Woche laut Ministerium bereits die zweite Impfung erhalten, hinzu kamen noch über 1,65 Millionen Erstimpfungen. Die über 60-Jährigen, die schon seit Wochen im sogenannten Impfpool auf einen Termin warten, sollen diesen spätestens bis Anfang dieser Woche bekommen haben. Auch zuletzt noch nahm den Angaben zufolge die Zahl der beispielsweise in der Priogruppe eins Registrierten zu. Gründe dafür waren unter anderem ein 80. Geburtstag, eine aufgeschobene Impfentscheidung oder ein neuer Job. Angehörige der Priogruppen eins bis drei, die sich bis zum 7. Juni haben registrieren lassen, soll auch nach diesem Stichtag bei der Terminvergabe gegenüber den Impfwilligen ohne Priorisierung bevorzugt werden, die sich erst danach angemeldet haben.

Solange es keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für die Corona-Schutzimpfungen von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gibt, können diese laut Gesundheitsministerium auch nicht in den Impfzentren dafür angemeldet werden. Grundsätzlich möglich sind den Angaben zufolge jedoch Impfungen mit vorheriger Beratung bei den Haus-, Kinder- und Jugendärzten, die die Kinder oftmals schon seit Jahren kennen.

Vorreiter bei den Impfungen durch Betriebsärzte, die flächendeckend ebenfalls an diesem Montag beginnt, ist der Chemieriese BASF in Ludwigshafen. Seit Inbetriebnahme des Impfzentrums am 14. April hätten bis einschließlich 4. Juni rund 14 500 BASF-Mitarbeitende eine Erstimpfung erhalten, teilte ein Konzernsprecher mit. Dies sei strikt nach der durch das Land Rheinland-Pfalz vorgegebenen Impfreihenfolge - Priogruppen zwei und drei - erfolgt. Ende Mai habe das Unternehmen mit Zweitimpfungen begonnen. „Bis einschließlich 4. Juni werden rund 3300 Mitarbeitende eine Zweitimpfung erhalten haben.“