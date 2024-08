Gefängnisse Immer wieder Angriffe auf Mitarbeiter im Justizvollzug

An diesem Freitag beginnt am Landgericht Frankenthal ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen Gefangenen, der im Herbst 2023 in der JVA Frankenthal bei einem Fluchtversuch einen Justizvollzugsbeamten mit einem rund zehn Zentimeter langen scharfkantigen Bruchstück eines Esstellers seitlich in den Hals gestochen haben soll.