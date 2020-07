Immer weniger ältere Lehrer an rheinland-pfälzischen Schulen

Bad Ems An den Schulen in Rheinland-Pfalz gibt es immer weniger ältere Lehrer. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte, waren im Schuljahr 2019/20 nur gut 22 Prozent der 40 000 hauptamtlichen Lehrkräfte älter als 54 Jahre - im Schuljahr 2014/15 lag ihr Anteil noch bei 27 Prozent.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa