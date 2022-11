Film : Immer neue Wörter: „Trekkie“-Sprache Klingonisch wächst

Saarbrücken „Star Trek“-Fans können sich immer umfassender auf „Außerdirisch“ unterhalten. „Der Wortschatz der klingonischen Sprache hat sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt“, sagte Klingonisch-Experte und Lehrer Lieven L. Litaer der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

In einem mehrtägigen Sprachkurs führte Litaer rund 70 Schüler aus dem In- und Ausland in das ABC der rau und fremdartig klingenden Sprache aus der Kultserie ein. „Das Interesse an dem Kurs ist sehr groß“, sagt der 42-Jährige, der das weltweit einzigartige Sprachtraining in diesem Jahr zum 20. Mal organisierte.