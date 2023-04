Tischtennis „Immer mein Traum“: Saarbrücker Spieler holen Europapokal

Im sogenannten „Golden Match“, das erstmals überhaupt in einem Champions-League-Finale zur Anwendung kam, hatten die Gäste am späten Montagabend vor 1100 Fans im ausverkauften ARAG CenterCourt am späten Montagabend mit 2:1 Satzgewinnen den Titel perfekt gemacht. Die Verlängerungs-Premiere war nötig geworden, weil Saarbrücken zuvor das Rückspiel in Düsseldorf mit 3:2 gewonnen hatte und es damit nach der Hinspiel-Niederlage (2:3) zum Ausgleich (5:5) gekommen war.