Immer mehr Unterstützer für „Viez“ als Kulturerbe

Trier/Merzig Der Apfelwein „Viez“ hat an Mosel und Saar eine lange Tradition. Nun soll er zum Kulturerbe werden: Der geplante Antrag findet immer mehr Unterstützer, auch im Saarland.

Das Vorhaben, den an Mosel und Saar weit verbreiteten Apfelwein „Viez“ zum Immateriellen Kulturerbe erklären zu lassen, bekommt immer mehr Rückenwind. „Wir haben bereits mehr als 750 Unterstützer und wollen bis Sommer die 1000er-Marke knacken“, sagte der Präsident des Vereins „Trierer Viezbruderschaft“, Hanspitt Weiler, der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Der Antrag sei fast fertig und könne bis Ende November eingereicht werden, sagte Weiler.

Das Land Rheinland-Pfalz hatte Mitte Februar bereits erklärt, den Antrag auf Aufnahme des regionalen Getränks in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes zu unterstützen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, sie sei sicher, dass es gute Chancen für eine Anerkennung gebe. Der Viez sei „ein Stück Identität“ in Trier und in der Region, gehöre zur Festkultur, verbinde Landschaft und Tradition.