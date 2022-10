Energie : Immer mehr Kohlezüge ins Saarland für Kraftwerke

Neunkirchen-Wellesweiler Die Kohletransporte über die Schiene für den Wiederbetrieb von zwei Kohlekraftwerken im Saarland nehmen Fahrt auf. Heute werden tonnenweise Kohle aus einem Güterzug der DB Cargo in Neunkirchen-Wellesweiler (8.00 Uhr) entladen und über eine Förderbandanlage ins Steinkohlekraftwerk Bexbach transportiert.

Der Essener Stromerzeuger Steag hat angekündigt, das Kraftwerk Bexbach an diesem Freitag aus der Netzreserve zurück an den Markt zu bringen. Das Kraftwerk Weiher in der Saar-Gemeinde Quierschied soll am 31. Oktober folgen.