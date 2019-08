Immer mehr Kleinkinder außerhalb des Elternhauses betreut

Bad Ems Immer mehr Kleinkinder werden in Rheinland-Pfalz tagsüber in einer Kita oder von einer Tagesmutter betreut. Im März 2019 erhielten etwa 36 000 Kinder unter drei Jahren tagsüber eine Betreuung außerhalb des Elternhauses, das ist ein Anstieg um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mitteilte.

Die Betreuungsquote habe sich in dieser Altersgruppe aber nur leicht von 30,9 auf 31,3 Prozent erhöht.

Mehr als 70 Prozent der Zweijährigen im Land hatte laut Experten einen Betreuungsplatz, bei den Einjährigen traf dies auf jedes fünfte Kind zu. Weniger verbreitet sei die Kindertagesbetreuung während des ersten Lebensjahres des Kindes: Hier liege die Quote bei 1,3 Prozent.

Eine deutliche Mehrheit, nämlich 92 Prozent der rund 33 000 Kinder unter drei Jahren, besuchen eine Kita. Die restlichen rund 3 000 Kinder unter drei Jahren wurden von einer Tagesmutter oder einem Tagesvater betreut.