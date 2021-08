Immer mehr Behelfsbrücken entstehen im Ahrtal

Bad Neuenahr-Ahrweiler Nach der zerstörerischen Sturzflut Mitte Juli im Ahrtal baut das Technische Hilfswerk (THW) immer mehr Behelfsbrücken für Fahrzeuge und Fußgänger auf. „Das Zusammenführung von Menschen und die Versorgungsmöglichkeiten werden dadurch Stück für Stück verbessert“, sagte Marcus Hantsche vom THW am Donnerstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

In Dernau sei vor kurzem eine Fahrzeugbrücke (24 Meter) fertig geworden, berichtete Hantsche. In Bad Neuenahr-Ahrweiler stehe schon seit längerem eine Behelfsbrücke als Ersatz für die Landgrafenbrücke (52 Meter). Zudem solle dort in der Nähe des Ahrtors „in absehbarer Zeit“ eine Fußgängerbrücke (36 Meter) entstehen, einen Pontonsteg gebe es bereits. Weitere Fußgängerbrücken seien dort geplant.

In Ahrbrück sei eine knapp 28 Meter lange Fahrzeugbrücke in Vorbereitung, ebenso in Insul (39 Meter). In Laach und in Liers unterstütze das THW einen Dienstleister, der für den Brückenaufbau gebucht wurde. Und: In Rech werde Ende August mit dem Aufbau einer Fahrzeugbrücke (39 Meter) begonnen, sagte Hantsche.