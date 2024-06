ÖPNV „Immense Belastung“: Weiter Einschränkungen im Bahnverkehr

Überlagert werde dieses im Grundsatz durchgeplante Notprogramm von den Folgen eines umfangreichen Kabeldiebstahls in der Nacht auf Samstag westlich des Ludwigshafener Hauptbahnhofs - wodurch die komplette Sicherungstechnik bis auf Weiteres funktionslos sei, teilte der Zweckverband mit. Die DB versuche, ab Sonntagmorgen „mit vereinfachten Mitteln“ ein nochmals reduziertes Basisangebot mit zwei Zügen pro Stunde zu realisieren. Am Samstag lag der Bahnverkehr dem Verband zufolge still. Wie der Verkehr in der Pfalz ab Montag laufen kann, wollte der Zweckverband noch bekanntgeben.