Glückliches Ende : Im Zug verlorene wertvolle Geige wieder aufgetaucht

Koblenz/Bad Hönningen Eine in einem Zug vergessene wertvolle Geige ist in einer Wohnung in Bad Hönningen (Kreis Neuwied) sichergestellt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

