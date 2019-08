Im Wald oder an Straßen: Mehr illegale Müllablagerungen

Saarbrücken In Wäldern, auf Plätzen oder an Straßen: Die illegale Entsorgung von Müll hat im Saarland in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Nach einer groben Schätzung haben sich die Meldungen von illegalen Müllablagerungen von rund 2300 im Jahr 2015 auf um die 5400 im Jahr 2018 mehr als verdoppelt, wie aus einer Antwort der saarländischen Landesregierung auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Rudolf Müller hervorgeht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa