Im Unterricht muss keine Maske mehr getragen werden

Mainz Erleichterung für die Schulen in Rheinland-Pfalz: Die im November zunächst unter bestimmten Voraussetzungen eingeführte Maskenpflicht wird aufgehoben. Das ist auch im Sinne der Elternvertretung.

Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz müssen ab Montag keine Maske mehr im Unterricht tragen. Die Landesregierung reagiert damit auf die gesunkene Zahl von Corona-Infektionen, wie Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz mitteilte. Die neue Regelung gelte solange, wie die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen unter einem Wert von 35 bleibe. Am Montag waren es landesweit 16,0.