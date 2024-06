Wahlen Im Saarland wird ausgezählt

Bei der Europawahl 2024 durften erstmals auch 16- und 17-Jährige wählen. Das Landesergebnis für das Saarland kann erst ab 23.00 Uhr veröffentlicht werden, weil zu diesem Zeitpunkt die letzten Wahllokale in der EU schließen. Das Landesergebnis zu den Kommunalwahlen wird erst am Montag erwartet. Die Ergebnisse der Direktwahlen auf kommunaler Ebene sollten schon am Sonntagabend vorliegen.