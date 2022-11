Schulen : Im Saarland sollen Winterferien nicht abgeschafft werden

Saarbrücken Im Saarland soll es auch künftig Winterferien geben. Anders als in Rheinland-Pfalz sollten die kurzen Ferien rund um Fastnacht auch in den Schuljahren 2024/25 bis 2029/30 erhalten bleiben, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Saarbrücken mit.

Der Saar-Ministerrat sei einem Vorschlag des Ministeriums gefolgt. Nun gebe es eine vierwöchige Anhörung, in der Verbände und Interessensvertretungen ihre Stellungnahmen abgeben könnten. Danach werde die Landesregierung final entscheiden, hieß es.

Eine beschlossene neue, mehrjährig angelegte Ferienordnung „schaffe Planungssicherheit für Kinder, Jugendliche, Familien und die Teams an unseren Schulen“, teilte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) mit. „Wir bewegen uns damit im über die Kultusministerkonferenz vorgegeben Rahmen.“

In Rheinland-Pfalz hatte das Bildungsministerium vor einem Monat angekündigt, die Winter- und Pfingstferien ab dem Schuljahr 2024/25 abzuschaffen. Damit werde „den Wünschen aus der Praxis“ entsprochen, hieß es zur Begründung. Die letzten Winterferien gab es in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr, vom 21. bis 25. Februar. Pfingstferien gibt es noch einmal im nächsten (30.5. bis 7.6.2023) und im übernächsten Jahr (21.5. bis 29.5.2024).

