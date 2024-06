Statistik Im Saarland leben wieder mehr als eine Million Menschen

Das Saarland hat den Sprung über die Ein-Million-Einwohner-Marke wieder geschafft. Laut Zensus 2022 lebten zum Stichtag 15. Mai 2022 im Saarland 1.006.870 Menschen, wie das Statistische Landesamt Saarland am Dienstag in Saarbrücken mitteilte. Dies seien 7247 Menschen mehr als beim letzten Zensus 2011 (plus 0,7 Prozent). Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) hat bereits öfter erklärt, wieder mehr als eine Million Einwohner im Saarland zählen zu wollen.