Im Saarland gilt nun Testpflicht an weiterführenden Schulen

Saarbrücken Im Saarland gibt es jetzt eine Corona-Testpflicht an weiterführenden Schulen: Seit Montag müssen sich Schüler zweimal die Woche auf das Virus testen lassen, wenn sie an Präsenzunterricht teilnehmen wollen.

„Ziel der Tests in den Schulen ist es, Infektionen ohne Krankheitssymptome frühzeitig zu erkennen und die Übertragung von Infektionen zu verhindern“, teilte das Bildungsministerium in Saarbrücken mit. Die Testpflicht gilt in Gymnasien, Gemeinschaftsschulen und Beruflichen Schulen.