Im Saarland dürfen wieder mehr Kinder in die Kitas

Ein Junge spielt in einer Kindertagesstätte hinter einer Tigerfigur. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Saarbrücken In die saarländischen Kindertagesstätten dürfen ab heute wieder mehr Kinder kommen. Die Einrichtungen sollen von der erweiterten Notbetreuung in einen eingeschränkten Regelbetrieb übergehen, wie das saarländische Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte.

Der Rechtsanspruch auf Betreuung müsse wieder in Kraft gesetzt werden. Die Kita-Betreuung war nach mehrwöchiger Schließung in der Corona-Pandemie seit der zweiten Aprilhälfte schrittweise wieder ausgebaut worden.

Am Freitag (5. Juni) befanden sich nach Angaben des Ministeriums rund 12 400 Kinder in der erweiterten Notbetreuung. Dies sei ungefähr ein Drittel der Kinder; regulär gebe es 36 500 Plätze.