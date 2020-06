Eingeschränkter Regelbetrieb : Wieder mehr Kinder in saarländischen Kitas

Ein Junge spielt in einer Kindertagesstätte hinter einer Tigerfigur. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Saarbrücken In die saarländischen Kindertagesstätten dürfen ab heute wieder mehr Kinder kommen. Die Einrichtungen sollen von der erweiterten Notbetreuung in einen eingeschränkten Regelbetrieb übergehen, wie das saarländische Bildungsministerium in Saarbrücken mitteilte.

Wieder einen Schritt weiter in Richtung Normalität: Seit Montag sind die saarländischen Kindertagesstätten nach mehreren Wochen Notbetreuung in den eingeschränkten Regelbetrieb gestartet. „Kinder haben ein Recht auf Bildung, der Kontakt mit Gleichaltrigen ist wichtig für ihre Entwicklung. Familie und Beruf müssen miteinander vereinbart werden können“, sagte die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) zum Start am Montag. Der Rechtsanspruch auf Betreuung sei wieder in Kraft gesetzt.

Auch wenn mehr Kinder als vorher kommen dürfen, werden es noch nicht alle sein: „Es ist aber ein eingeschränkter Regelbetrieb, der jetzt aufgebaut wird. Bei manchen Kitas werden Personal und Räume knapp sein“, sagte die Ministerin. Saarlandweit gibt es 488 Kitas. Die Betreuung war nach mehrwöchiger Schließung in der Corona-Pandemie seit der zweiten Aprilhälfte schrittweise wieder ausgebaut worden.