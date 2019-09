Im Saarland droht Pfarrermangel in der evangelischen Kirche

Saarbrücken Die evangelische Kirche im Saarland bereitet sich auf einen Pfarrermangel vor. Spitzenvertreter gehen davon aus, dass ab 2020 im Zeitraum von zehn Jahren jährlich durchschnittlich 25 Pfarrer in den Ruhestand gehen und ihnen nur etwa zehn Vikare als Nachwuchs gegenüberstehen.

„Und das ist gut gerechnet“, sagte der Präsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, Christian Schad, am Dienstag nach einem Spitzentreffen mit der Landesregierung in Saarbrücken.

Ebenso wie die Evangelische Kirche im Rheinland will man verstärkt Nicht-Theologen, so genannte Laien, ausbilden. Am Ende sollen sie selbstständig Gottesdienste leiten, für Seelsorge zuständig sein sowie auch Sakramente spenden können. „Wir haben bewusst überdurchschnittlich viel ausgebildet, weil wir wollen, dass auch, wenn wir tendenziell in den Pfarrermangel kommen, trotzdem in jedem Ort Gottesdienste gehalten werden. Dann eben nicht nur von Hauptamtlichen, sondern auch von nebenamtlichen Prädikanten“, so Schad.