Im Saarland beginnt neues Schuljahr unter Corona-Bedingungen

Schülerinnen stehen am 1. Schultag nach den Sommerferien auf dem Schulhof. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Knapp 120 000 Kinder und Jugendliche gehen von diesem Montag an im Saarland wieder in die Schule. Der Unterricht in den Klassenräumen wird ohne Maskenpflicht ablaufen - in den Schulgebäuden auf Fluren und Gängen sowie in Toilettenräumen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung aber Pflicht.

Für die rund 90 000 Schüler an allgemeinbildenden Schulen und fast 30 000 Schülern an beruflichen Schulen ist der Start nach den Sommerferien besonders: Rund fünf Monate nach der Schließung aller Schulen im Saarland wegen der Corona-Pandemie kehrt der Regelbetrieb zurück.